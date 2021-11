$!Otra demanda para Meta y otros clics tecnológicos

1. El algoritmo le cuesta una demanda a Meta

Cambia de nombre, pero los problemas no se van. Meta, la casa matriz de Facebook y otras aplicaciones como Instagram y WhatsApp, fue demandada por el estado estadounidense de Ohio por “engañar” a los usuarios con el algoritmo de sus redes sociales.

2. Dos gigantes se alían en la conducción automática

No hay duda de que el futuro de la conducción está en la autonomía y es por eso que el fabricante de microchips Qualcomm y BMW anunciaron un acuerdo al respeto.

3. Elon Musk fortalece su “flota espacial”

4. Un mea culpa del FBI... por un descuido

No obstante, están al tanto de que una “configuración incorrecta del software” permitió temporalmente a un “actor” que no identificó aprovechar un portal utilizado por esa agencia para comunicarse con sus “socios policiales y estatales locales”.

El FBI, que desde “Dragnet” (serie televisiva de los cincuenta) nos enseñó que era infalible y que siempre atrapaba a los malos de forma implacable (Just the facts!), esta semana tuvo que admitir un desliz con un servidor, y uno delicado.

5. Los tuits ya no desaparecen en la web

¿No les ha pasado que están leyendo un tuit en la web y de repente desaparece por la actualización del timeline? Es un poco molesto, pero ya no va a volver a pasar.

6. Adiós “Final Fantasy VIII” de Xbox Game Pass

Así como llegan también se van. Para los muy aficionados a los videojuegos, es una enorme alegría cuando un título muy ansiado llega a las plataformas, pero también los embarga la tristeza cuando otro dice adiós.

Es el caso de “Final Fantasy VIII” HD, de la casa Square Enix, que abandona el Xbox Game Pass, según SomosXbox.com.

Otros que se van son “Planet Coaster”, de Frontier Developments y Aspyr Media; “Star Renegades”, de Massive Damage, Inc.; “Streets of Rogue”, de tinyBuild; “The Gardens Between”, de The Voxel Agents, y “River City Girls”, de WayForward Technologies.

¡Adiós, Final Fantasy VIII! Te vamos a extrañar.