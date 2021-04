$!Padres de Duante Wright rechazan que su muerte en EE.UU. fuera “accidental”

Los padres de Duante Wright, el joven negro que murió de un disparo durante un control policial este fin de semana en Brooklyn Center (Minesota, EE.UU.), rechazaron este martes la versión del Departamento de Policía local, que señala que su muerte fue un 'accidente'.

'No puedo aceptar eso. Perdí a mi hijo. No volverá nunca. No puedo aceptar eso, un error, que ni siquiera suena bien. Esta agente de policía ha estado en el cuerpo durante más de 26 años. No puedo aceptar eso', señaló Aubrey Wright en el programa 'Good Morning America', de la cadena estadounidense ABC.

La familia Wright rechazaba así la versión de que la agente blanca Kim Potter disparó de forma supuestamente 'accidental' a su hijo, de 20 años, como defendió este lunes en una rueda de prensa el jefe de Policía de la localidad, Tim Ganno.

Según Ganno, la policía quería usar una pistola eléctrica conocida como 'taser' para inmovilizar a Wright, pero se confundió y disparó con su arma de fuego una bala que acabó con la vida del hombre.