$!Pena capital ronda a Nikolas Cruz por matanza de Parkland tras aceptar culpa

Nikolas Cruz, de 23 años, se enfrenta a partir de este miércoles a la posibilidad de la pena de muerte en Florida tras aceptar hoy en una corte su culpabilidad en la masacre de 17 personas en una escuela de Parkland, una de las peores ocurridas en EE.UU.

Cruz, que estuvo presente en la mediática audiencia, se declaró culpable, uno por uno, de haber matado a 14 estudiantes y 3 miembros del personal de la secundaria Marjory Stoneman Douglas, en el sureste de Florida, un Día de San Valentín, el 14 de febrero de 2018.

Ante los sollozos de los familiares de las víctimas y los sobrevivientes en una dolorosa audiencia, Cruz contestó 'culpable' a la jueza Elizabeth Scherer por cada uno de los 17 cargos de asesinato, que incluyeron también 17 por intento de asesinato por aquellos que sobrevivieron a las heridas de bala.

El joven, esposado, con mascarilla y con unas enormes gafas, dijo entender también que podría estar sometido a la pena de muerte, que ya no tendrá un juicio y que el siguiente paso es la sentencia, que comenzará con la selección del jurado el próximo 4 de enero.

Durante la vista en una corte de Fort Lauderdale (Broward), Cruz pidió perdón por el crimen, dijo que estaba arrepentido y aseguró que se declaraba culpable por los dolientes, en una aparente alusión de que les iba a evitar pasar por un juicio.

'Lamento mucho lo que hice y tengo que vivir con ello todos los días', dijo Cruz al leer una declaración escrita.

'Estoy haciendo esto por ustedes y no me importa si no me creen, y los quiero, y sé que no me creen pero tengo que vivir con esto todos los días y me trae pesadillas'.

Cruz expresó además que considera que son los familiares de las víctimas los que deben decidir la pena de muerte aunque sabe que legalmente eso no es posible.

'Es su pensamiento personal', aclaró la abogada, a lo que Cruz asentó su cabeza.