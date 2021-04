$!Policía que mató a Wright renuncia y la familia rechaza que fuera 'accidente'

'No le pedimos que renunciara. Esa fue una decisión que tomó ella. (...) Y no podría estar más de acuerdo', explicó Elliott.

'No fue un error'

Sin embargo, los padres de la víctima rechazaron este martes que se tratara de un accidente.

'No puedo aceptar eso. Perdí a mi hijo. No volverá nunca. No puedo aceptar eso, un error, que ni siquiera suena bien. Esta agente de policía ha estado en el cuerpo durante más de 26 años. No puedo aceptar eso', señaló Aubrey Wright, el padre de Daunte, en el programa 'Good Morning America', de la cadena ABC.

Uno de los abogados de la familia, Jeffrey Storms, criticó que el departamento policial 'salga y simplemente califique esto como un accidente' y lo consideró 'inadecuado' e 'insuficiente'.

'Hubo una serie de eventos intencionados que llevaron a la muerte de su hijo y necesitamos averiguar exactamente por qué sucedieron cada uno de esos actos intencionales', aseveró Storms el martes en una entrevista en la cadena CNN.