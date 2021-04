$!Puerto Rico aplica medidas firmes contra COVID-19 mientras avanza vacunación

Puerto Rico busca medidas firmes para frenar el incremento de contagios y hospitalizaciones por COVID-19, la última de las cuales pasa por multar a los turistas que lleguen sin prueba negativa, mientras avanza la vacunación, que ya alcanza a dos millones de personas entre primera y segunda dosis.

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, destacó este martes en conferencia de prensa que a pesar de la alarma no está dispuesto a decretar un confinamiento o cierre similar al que hubo al inicio de la pandemia.

Pierluisi sostuvo que no ha recibido ninguna recomendación de cerrar el sector económico e imponer restricciones más severas, una idea repetida en especial en los últimos días por profesionales de la salud ante el alza de contagios y hospitalizaciones.

'No existe ninguna organización científica, médica ni salubrista que me esté recomendando eso a mí. No procede esa medida porque ni la Coalición Científica ni ningún experto salubrista está abogando por un lockdown', indicó.

'Va a bajar el número de casos positivos, va a bajar el número de hospitalizaciones en los próximos días como resultado de la expansión del toque de queda, que fue hace cerca de dos semanas atrás', sostuvo.

El Departamento de Salud informó este martes que las hospitalizaciones subieron a 546 y se reportaron 829 nuevos casos confirmados. Además, 94 adultos están en unidades de cuidados intensivos, mientras 67 permanecen conectados a un respirador artificial.