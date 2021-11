$!Puerto Rico patenta una mascarilla con la que se puede comer sin retirarla

Según explicó en una presentación el director del Centro de Innovación Biomédica -adscrito al Departamento de Farmacología y Toxicología del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR- Abe Schwartz, el proceso de patentar este prototipo arrancó en diciembre de 2020, pero no fue hasta octubre de este año que fue aprobado.

Se trataron dos prototipos

El director del Centro de Innovación Biomédica explicó que para concretar la patente se trataron dos prototipos , el primero de los cuales no funcionó al no contar con la tecnología RFID. El segundo sí fue exitoso.

Próximo paso: su comercialización

La UPR, a su vez, es la dueña de la patente, y la Oficina de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología, dirigida por el ingeniero Yahveh Comas Torres, coordinará la comercialización del invento.

“Esto es un proyecto significativo para el portafolio de patentes de la UPR”, afirmó Comas Torres, quien mencionó que la principal institución educativa en la isla cuenta con 109 patentes.

“Esta patente, a su vez, nos da una ventaja de comercialización y de generar ingresos a la UPR”, agregó el ingeniero, quien dijo que en los pasados cuatro años, el número de patentes en la UPR ha aumentado un 30 % a su portafolio y un ingreso de 110,000 dólares.

De acuerdo con Comas Torres, “más allá del aspecto económico de esta patente, es ver cómo investigadores de la URP desarrollan tecnología novel y que impacta el mundo”.

“Esto no solo se debe medir a nivel económico, sino su impacto intelectual que aporta a la comunidad, no solo puertorriqueño, sino también al hemisferio y al mundo”, resaltó el ingeniero, calificando el invento de “novedoso, útil y no obvio”.

En Puerto Rico, hasta este martes y según datos del Departamento de Salud, 151,827 personas se han contagiado con el COVID-19 y otras 3,234 han muerto a causa del virus, mientras que 61 enfermos se encuentran hospitalizados.