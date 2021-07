$!Puerto Rico recibirá su primer crucero bajo estrictas medidas sanitarias

Además, los protocolos exigen a todo pasajero no vacunado someterse a una prueba molecular de PCR antes de embarcar.

No podrán bajar a tierra

Aquellos pasajeros que no estén vacunados, aunque hayan dado negativo a la prueba de la covid-19, no podrán bajar a tierra.

Los no vacunados llevarán un brazalete especial para su fácil identificación.

“Antes de atracar, el crucero deberá enviar una declaración certificando el porcentaje de vacunación del barco, así como también un manifiesto de los no vacunados. Aquellos barcos que no cumplan, no podrán atracar en nuestros muelles”, destacó Pizá.