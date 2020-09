$!“Quiero hablar con el encargado”: los restaurantes de Nueva York se rebelan

Los restaurantes de la ciudad de Nueva York podrán reabrir este miércoles el interior de sus negocios al 25 % de su capacidad, pero los restauranteros no están satisfechos con esta medida y se concentraron este lunes frente a las oficinas del gobernador del estado, Andrew Cuomo, para pedirle que aumente el aforo al menos hasta el 50 %.

Con lemas como 'El 25 % de aforo no es suficiente', 'el 25 % no paga el alquiler', 'No maten el espíritu de la ciudad' o 'Quiero hablar con el encargado', cientos de dueños y trabajadores de diferentes restaurantes de la ciudad participaron este lunes en una manifestación en el centro de Manhattan para exigir más medidas que protejan su sector.

La vicepresidenta del grupo de restauranteros Fox, Oneca Lazarus, explicó micrófono en mano que a pesar de que agradecía la oportunidad de abrir los interiores de los negocios, así como la reciente prolongación del permiso de servir en las terrazas todo el año, todas estas medidas no eran suficientes.

'Desearía que un aforo del 25 % de la capacidad total fuera suficiente, y rezo para que lo sea, pero no lo es', dijo Lazarus, que aseguró que los empresarios del sector tienen que pagar sueldos y alquileres.