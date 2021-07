$!Realizador cubano de Patria y Vida, excarcelado y bajo arresto domiciliario

El joven cineasta cubano Anyelo Troya, que había sido arrestado en las protestas del 11 de julio en La Habana y condenado a un año de prisión en un juicio colectivo sin defensa, salió de la cárcel la noche del sábado y permanece bajo arresto domiciliario.

Troya, de 25 años, declaró este domingo a Efe por teléfono que le liberaron de la prisión al oeste de la capital donde llevaba 13 días encerrado, con la orden de permanecer recluido en su domicilio y con su sentencia por “desorden público” vigente.

El encarcelamiento del realizador del famoso videoclip “Patria y Vida” -todo un himno de la disidencia dentro y fuera de Cuba- generó una intensa campaña en las redes sociales por su liberación, así como críticas a los juicios rápidos con los que la justicia cubana ha condenado a decenas de jóvenes, presuntamente sin las mínimas garantías procesales.

En el juicio colectivo al que fue sometido el cineasta sentenciaron a penas de entre 10 meses y un año de prisión a otros 11 jóvenes. De ellos solo dos tenían abogado defensor.

“De los que estaban conmigo solo me liberaron a mí gracias a que mi caso se hizo muy internacional, pero los otros chicos siguen ahí encerrados”, declaró hoy Troya a Efe.

Sobre su arresto, el joven explica que no estaba participando en las protestas, no cantó ninguna consigna y ni siquiera hizo fotos con su cámara. Dice que vio a unos policías golpeando a mujeres y les llamó la atención. Inmediatamente, varios agentes vestidos de civil “me cogieron por el cuello, me tiraron al suelo y me dieron golpes”, asegura.

Lamentó que en la cárcel no le dejaran comunicarse con su familia o acceder a un abogado y le interrogaran en reiteradas ocasiones, y negó haber recibido más malos tratos físicos o torturas.

“Me siento feliz por personas que me apoyaron, mis amistades, y también un poco aturdido”, declaró.

Con la ayuda de un abogado, su familia trabaja en un recurso de apelación para revertir la sentencia de un año por desorden público.

Organizaciones y activistas calculan en varios centenares el número de detenidos desde las protestas del 11 de julio, de los cuales la mayoría permanecen en prisión -a la espera de recibir o no cargos- y otros han sido liberados.

Las autoridades de la justicia y la Fiscalía cubanas, que no han revelado el número de detenidos, negaron que existan juicios sumarios y se refirieron a “procedimientos abreviados para los delitos menores”, de los cuales reconocieron 19 procesos que involucraron a 59 personas.

Sin embargo, expertos han denunciado el uso cada vez más habitual de los juicios sumarios en Cuba para procesar y encarcelar a personas con ideas políticas opuestas al oficialismo.

Dos de los intérpretes de Patria y Vida, Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo, permanecen en prisión.

Las mayores protestas en más de seis décadas se produjeron con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad, lo que empujó a los cubanos a salir a las calles para criticar a su Gobierno.

Las autoridades por su parte, insisten en culpar a EE.UU. tanto de las manifestaciones como de la extrema escasez que sufre el país.