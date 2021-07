$!Sánchez suscita el interés de inversores de EEUU en ámbitos verde y digital

No respondió directamente Sánchez al hecho de no verse con Biden (con el que coincidió por vez primera en la cumbre de la OTAN celebrada en Bruselas el mes pasado) aunque justificó que su agenda tenga un contenido económico prácticamente en su integridad.

Sin embargo, los motivos por los que no incluye Washington en su gira fue la primera pregunta a la que tuvo que responder el presidente del Gobierno de España al abrir su agenda en Nueva York con una entrevista en la cadena MSNBC e interesarse por ello la periodista conductora de su principal programa matinal.

Pero no habrá reunión entre ambos ni tampoco se ha fijado una entrevista de Sánchez con algún miembro de la Administración estadounidense porque se recalca desde el Gobierno español que el objetivo es totalmente económico y pretende atraer la atención de los inversores privados.

Elogios a Biden

Pero sí aprovechó para elogiar a Biden y calificar de 'buena noticia' no sólo para Estados Unidos, sino para todo el mundo, que logrará la presidencia frente a Donald Trump.

Recordó decisiones de relevancia que ya ha tomado ante desafíos globales como el regreso de Estados Unidos al acuerdo de París contra el cambio climático, y destacó que, tras la pandemia, las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea han de seguir estrechándose aún más después de que la Administración de Donald Trump (2017-2021) tuviera una actitud 'difícil de entender'.

En ese sentido, lamentó que Trump viera a la Unión Europea como 'una especie de enemigo contra sus intereses', algo que considera parte de un 'error total'.

El presidente del Gobierno explicó que, tras la pandemia, España está definiendo su hoja de ruta para la modernización de la economía y para ello le gustaría contar con la inversión del sector privado de Estados Unidos.

'Por eso estamos aquí', señaló antes de recordar que se iba a reunir poco después con los representantes de algunos de los principales fondos de inversión y de instituciones financieras estadounidenses.

En concreto, se vio en la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York con representantes de Ares Management Corporation, Bank of America, Blackstone, Bank of New York Mellon, Brookfield Asset Management, Roko Capital Management, JP Morgan, LCatterton Partners, Lone Star Funds, Morgan Stanley, Providence Equity Partners, Soros Fund Management, Wellington Management Group y AmCham Spain.

A todos ellos expuso los ejes principales del Plan de Recuperación de la Economía Española tras el golpe causado por la pandemia de coronavirus y la importancia de la llegada de los fondos europeos.