$!Sánchez viajará a los EEUU para promocionar España y atraer inversiones

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajará a los EEUU entre el 20 y el 24 de julio para promocionar la imagen de España y atraer inversiones en pleno proceso de recuperación de la grave crisis causada por la pandemia de la covid-19.

Será el primer desplazamiento de Sánchez a ese país con el demócrata Joe Biden en la Casa Blanca, aunque no está previsto ningún contacto con el presidente norteamericano porque el objetivo de esta gira -Nueva York, Los Ángeles y San Francisco- es exclusivamente económico, subraya el Ejecutivo español.

Sánchez y Biden se vieron por vez primera en Bruselas, en la reciente cumbre de la OTAN, en cuyos márgenes mantuvieron una breve charla, y no hay conversaciones por el momento, según el Gobierno, para fijar un encuentro entre ambos en Washington.

Aunque no se ha intentado cerrar una reunión con el presidente de los EEUU en este viaje, eso no quiere decir, aclara el Ejecutivo español, que no haya contactos de todo tipo entre diversos ámbitos de las dos administraciones y que las relaciones sean excelentes.

El cualquier caso, este viaje de julio, según el Gobierno, se explica por sí mismo, pues no tiene una dimensión política, sino que se centra en el terreno económico, en un momento que se considera clave por la aceleración de la recuperación a medida que avanza la vacunación, que se ha completado ya en el 39 % de la población española.

El Gobierno cree que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española ofrece un panorama muy claro de inversiones, reformas y oportunidades, y por eso es adecuado que Sánchez acuda a tres centros neurálgicos de la economía estadounidense y mundial para entrevistarse con algunos de sus protagonistas y promocionar España como un buen sitio para invertir.

En Nueva York, habrá reuniones de Sánchez con grandes inversores y responsables de empresas, analistas y agencias de 'rating' para explicarles lo que está haciendo España.

En Los Ángeles, las reuniones se enfocarán al mundo audiovisual, al que se presentará el plan previsto por el Gobierno para desarrollar este sector en España.

Sánchez presentó el pasado mes de marzo el 'Plan Spain Audiovisual Hub', al que dedicará 1.603 millones de euros (1.890 millones de dólares) para potenciar el sector y promover España como territorio eficaz para atraer inversiones extranjeras.

La vertiente más tecnológica y digital del viaje la desarrollará en la bahía de San Francisco, en la zona de gran presencia de industria tecnológica, Silicon Valley. Entre las reuniones ya previstas está la que mantendrá con el director ejecutivo de Apple, Tim Cook.

El presidente del Gobierno irá a EEUU junto a representantes de empresas españolas de ámbitos como el digital, y en alguna de las reuniones estará acompañado por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

La relevancia del turismo internacional para España estará presente igualmente en la agenda de Sánchez.

Además, habrá un apartado de la gira que el Ejecutivo considera especialmente relevante como es la difusión y la enseñanza del español en EEUU.