$!Terminará racha de 11 títulos divisionales de Patriots

Por apenas cuarta ocasión desde que Bill Belichick se convirtió en el coach de los Patriots en 2000, Nueva Inglaterra no terminará la temporada como campeón de la División Este de la Conferencia Americana.

Los Bills de Buffalo mejoraron a 10-3 su foja general y a 7-2 en duelos de conferencia luego de su victoria de 26-15 sobre los Steelers de Pittsburgh el domingo, con lo que acabaron con las esperanzas de los Patriots (6-7, 5-4) de extender su racha récord de la NFL de 11 títulos divisionales seguidos. Los Rams de Los Ángeles poseen la segunda racha más larga de la liga con títulos de división, al alzarse con siete consecutivos de 1973 a 1979.

Los Bills también vencieron 24-21 a Nueva Inglaterra en Buffalo el mes pasado, aunque con sus marcas actuales, los Patriots no podrán alcanzar a Buffalo en la tabla. La última vez que los Patriots no se quedaron con su división fue 2008, cuando Tom Brady sufrió una lesión que lo dejó fuera durante el resto de la temporada, en el primer juego de la campaña regular.

Esta será la primera vez desde 2000, el primer año de Belichick en Nueva Inglaterra, que un rival de la División Este de la AFC ha terminado con más triunfos que los Patriots. En 2008, Nueva Inglaterra y Miami se hallaban con marca de 11-5, pero los Dolphins se llevaron la división en un duelo de desempate y los Patriots se quedaron sin un boleto de comodines al perder otros duelos claves.

Los Jets y Patriots terminaron con récord de 9-7 en 2002, pero fue Nueva York el que se quedó con el título divisional.

Nueva Inglaterra continúa vivo matemáticamente para extender su récord de la liga de 11 apariciones consecutivas en playoffs, pero requerirá mucha ayuda durante el resto de la campaña regular para lograrlo.

“Estamos muy conscientes de lo que sucede en el mundo del fútbol americano. Definitivamente sabemos quién necesita hacer qué”, afirmó el defensive end Deatrich Wise, de los Patriots. “Pero no podemos concentrarnos en eso porque no somos ellos, y no estamos en su vestuario. Simplemente deberíamos seguir haciendo lo que necesitamos para ganar partidos y tratar de mejorar cada semana”.

Los Patriots ganaron seis Super Bowls, nueve títulos de la AFC y 17 campeonatos divisionales luego que Brady se convirtió en el quarterback titular en 2001. En muchos de esos años, prácticamente avanzaron sin problemas a la postemporada.

El coordinador defensivo de Buffalo, Leslie Frazier, no minimizó la relevancia de que los Bills estén cerca de ganar la división.

“Absolutamente. Esa era la meta, el primer lugar, al inicio de esta temporada, ganar nuestra división debido a lo que eso nos garantiza”, dijo. “Es algo importante y estamos trabajando lo más duro posible para lograr esa meta, ya que es el primer paso hacia nuestro principal objetivo”.