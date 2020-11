$!Tom Pérez avisa: Texas será un estado “batalla” en 2024 debido a los latinos

El presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), Tom Pérez, dejó este martes una advertencia a los republicanos: Texas formará parte de los estados “batalla” en las elecciones presidenciales de 2024 y todo debido a la creciente influencia de los votantes latinos.

“Tenemos que seguir trabajando con el triunfo de este año como base, tenemos que seguir subiendo la montaña de Texas, donde tuvimos resultados destacables en varias zonas y estoy seguro de que Texas será un verdadero estado ‘batalla’ en 2024, y la razón son los latinos”, dijo el líder del DNC.

En su participación en un foro organizado por Aspen Institute y Latino Policy & Politics Initiative (LPPI), de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) para analizar el voto latino en las pasadas elecciones, en las que ganó el candidato demócrata Joe Biden, Pérez dijo que los hispanos fueron “fundamentales” en el resultado del 3 de noviembre.

Y no solo por su apoyo mayoritario a Biden o al presidente Donald Trump en el sur de Florida, sino en Arizona, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Texas, donde los demócratas lograron su mejor resultado en décadas.

El exsecretario de Trabajo del gobierno de Barack Obama entre 2013 a 2017 dijo que “mantendrán” en el futuro su esfuerzo para llegar al mayor grupo minoritario del país y su estrategia de segmentar al electorado latino, y no solo por nacionalidades, sino también por patrones económicos y sociales.

Mike Madrid, cofundador del grupo conservador The Lincoln Project, creado para que Trump no lograse la reelección, abundó en esta idea al decir que cada vez hay más similitudes entre grupos poblacionales latinos y blancos no hispanos, y recomendó a los partidos apostar por “capturar las aspiraciones económicas” de la clase media, sin importar su raza o etnia.

Pérez, de raíces dominicanas, quien hizo historia al ser el primer latino en liderar el Partido Demócrata en 2017, explicó que en pasadas citas electorales no tenían esa capacidad de hacerlo, pero que para estas elecciones vieron que era “indispensable” llegar a las “comunidades latinas, en plural” y no ver al electorado latino como una figura monolítica.

Por ejemplo, en Texas, indicó, los candidatos demócratas tuvieron un desempeño “destacable” en las zonas urbanas pero no tanto en las rurales, por lo que se debe analizar el electorado desde un prisma rural/urbano, como se hace desde hace años con los blancos no hispanos.

Coincidió con Pérez el fundador de la organización especializada en el electorado hispano Latino Decision, Matt Barreto, que destacó la importancia de segmentar para que los partidos políticos puedan llegar de la manera más adecuada a los votantes latinos, que en su opinión quieren ser abordados como “latinos pero también como estadounidenses”.

Barreto indicó que la aproximación al electorado latino en futuras elecciones debe ser a votantes jóvenes, biculturales, hablarles como estadounidenses y hacerlo en inglés.

Para él, este cada vez más “diverso” electorado será clave en próximas llamadas a las urnas porque su participación seguirá creciendo notablemente, como ha quedado patente en los últimos años, cuando en 2004 la participación hispana en las elecciones fue de 7,4 millones y el pasado 3 de noviembre se calcula que superó los 16 millones.