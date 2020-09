$!Trump alarma al Senado al no garantizar una transición “pacífica” si pierde

El senado defiende una transición “pacífica”

Las declaraciones de Trump llevaron al Senado a aprobar por unanimidad este jueves una resolución no vinculante en la que la Cámara reafirma 'su compromiso con la transición ordenada y pacífica del poder que exige la Constitución de Estados Unidos'.

'No debe haber perturbaciones, por parte del presidente o de ninguna otra persona en el poder, para anular la voluntad del pueblo de Estados Unidos', advierte la resolución, impulsada por el senador demócrata Joe Manchin.

La declaración se aprobó con una rapidez poco habitual en el Senado, de mayoría republicana, horas después de que el líder conservador en esa cámara, Mitch McConnell, se desmarcara de los comentarios de Trump.

'El ganador de las elecciones del 3 de noviembre será investido presidente el 20 de enero. Habrá una transición ordenada, como la ha habido cada cuatro años desde 1792', escribió McConnell en Twitter.

A él se sumaron otros legisladores conservadores como los senadores Lindsey Graham y Marco Rubio o la congresista Liz Cheney; aunque la mayoría de miembros del Partido evitaron criticar directamente a Trump.

La que sí lo hizo fue la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, al afirmar en una rueda de prensa: 'Usted no está en Corea del Norte, usted no está en Turquía, usted no está en Rusia, señor presidente. Usted está en (...) una democracia. ¿Por qué no intenta honrar su juramento de la Constitución de EE.UU.?'.