$!Trump blande su lema de 'ley y orden' para conquistar a latinos en Arizona

Azuza el miedo a la inseguridad

'Y si dejan que esto continúe, tendríamos lo mismo (aquí). Como digo a menudo, no vamos a ser otra Venezuela', agregó.

'Muchos hispanos vinieron aquí para conseguir el sueño americano. Muchas de sus familias, sus padres y madres, lo hicieron abandonando países que no tenían calles seguras, que tenían muchos problemas', dijo Trump ante más de un centenar de asistentes.

El mensaje cala entre algunos latinos

Algunos de sus simpatizantes latinos en el acto de este lunes en Phoenix dejaron claro que ese mensaje también ha calado en ellos. 'Protejamos nuestro país, protejamos nuestro sueño americano. Este es nuestro santuario', dijo Martha Llamas, una inmigrante que llegó a EE.UU. de niña y consiguió crear su propia empresa.

Jorge Rivas, propietario de un restaurante mexicano en Tucson, dijo al presidente que 'muchos inmigrantes' como él llegaron a Estados Unidos 'por la seguridad', por la oportunidad de 'criar a una familia en un entorno seguro'.

'Si hay tanta gente saqueando es porque sus padres no están haciendo un buen trabajo a la hora de ayudar a sus hijos. Si no haces ese trabajo, no vengas después con una señal diciendo 'Black Lives Matter' ('Las vidas negras importan')', opinó Rivas.

Cerca de él, el estadounidense de origen mexicano Sergio Arellano repitió otra frase que popularizó el expresidente Ronald Reagan (1981-1989): 'Los latinos son conservadores, es solo que no lo saben' todavía.

Trump confía precisamente en ese 'despertar' de los hispanos conservadores para imponerse en estados clave donde el voto latino puede ser decisivo como Arizona, Nevada y Florida, donde Biden aventaja ahora al presidente por apenas 5 puntos, 5,7 puntos y 2,6 puntos, respectivamente, según la media de encuestas de la web FiveThirtyEight.