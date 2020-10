$!Trump rechaza un debate virtual con Biden y desbarata el calendario electoral

Trump se niega a un debate virtual

En una entrevista telefónica con la cadena Fox Business poco después del anuncio, Trump aseguró que él ya no es 'contagioso' -algo que no está demostrado- y tachó de 'ridícula' la decisión de la CPD, al asegurar que no va a 'sentarse detrás de un ordenador' para debatir y que le 'corten cuando quieran'.

'No voy a perder el tiempo con un debate virtual', sentenció Trump.

El jefe de su campaña de reelección, Bill Stepien, anunció casi de inmediato que, en lugar de debatir, Trump protagonizará un mitin con sus seguidores la misma noche en la que estaba previsto el encuentro, lo que dejó a Biden en una situación comprometida.

El candidato demócrata reaccionó inicialmente con escepticismo, al afirmar a los periodistas que Trump 'cambia de opinión cada segundo' y no se 'sabe lo que hará' al final.

Sin embargo, la campaña de Biden no tardó en anunciar que el exvicepresidente tampoco participará en el debate del 15 de octubre debido a la negativa de Trump a aceptar el formato virtual, y que en su lugar 'encontrará un lugar apropiado para responder directamente a las preguntas de los votantes' esa noche.

El debate de Miami no iba a ser un cara a cara clásico entre ambos, sino que estaba previsto que fueran votantes indecisos -y no un moderador- los que hicieran las preguntas a los dos candidatos.