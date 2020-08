$!Trump visita el muro fronterizo en el desierto de Yuma para recuperar terreno

Nada más aterrizar, Trump aseguró que México pagará por el muro mediante un 'peaje' a los vehículos que cruzan la frontera común o un 'impuesto' a las remesas que envían los mexicanos a sus familiares desde Estados Unidos, una idea que ha mencionado en otras ocasiones y de la que no dio detalles.

Los “fracasos” de Biden

El presidente acusó a Biden de apoyar 'la abolición de ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas), la policía y las cárceles', aunque el candidato demócrata no se ha pronunciado en ese sentido.

'Joe Biden es una marioneta de la izquierda radical, que no quiere fronteras, y le gustan las 'ciudades santuario'', aseguró ante los aplausos de los 500 asistentes, buena parte de ellos sin mascarillas y sin mantener entre sí las distancias recomendadas.

El título del evento de campaña de este martes, 'Los fracasos de Biden en inmigración y seguridad fronteriza', no daba espacio a muchas interpretaciones, y Trump se centró en lanzar dardos a su rival en la carrera a la Casa Blanca.

Trump mejora entre los hispanos

Antes del inicio del mitin, un grupo de latinos cantaba con entusiasmo el 'We Are The Champions' de Queen, un himno a la victoria.

Entre ellos había una mujer, que prefirió mantener su identidad en el anonimato, nacida en Tucson (Arizona) y que portaba una camiseta con el emblema 'Latinas por Trump', pero no lucía mascarilla contra el COVID-19.

'Él es mucho mejor que Biden, nos ha apoyado en todo momento con el empleo y la seguridad en la frontera. No entiendo que otros latinos voten por una opción de izquierda', dijo la mujer de padres mexicanos en declaraciones a Efe.

Otro de los hispanos presentes, Rafael Machado, condujo este martes cuatro horas desde Los Ángeles para ver a Trump, a su parecer, 'el mejor presidente de toda la historia'.

'El pobre no va a poder ir a California, eso está lleno de comunistas', dijo a Efe durante el trayecto en autobús organizado por la campaña de Trump desde el centro de convenciones local al aeropuerto, donde se celebró el evento.

Estos dos testimonios forman parte de una realidad que están desvelando los sondeos electorales: la popularidad de Biden entre los latinos es más baja que la de Hillary Clinton, por lo que Trump está ganando terreno en ese sector de la población, a pesar de que la economía ha caído en picado durante la pandemia del coronavirus.