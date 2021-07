$!Túnez confirma 144 nuevos decesos en 24 horas con la pandemia descontrolada

Un total de 144 personas murieron en las últimas 24 horas por enfermedades asociadas a la covid-19 en Túnez, país que ha lanzado una llamada de auxilio internacional ante el descontrol de la pandemia, que ronda desde hace días los 8.000 casos diarios y una incidencia media del 37%, con los hospitales públicos saturados.

Según datos del ministerio de Sanidad relativos a este domingo, se registraron, además, 6.592 nuevas infecciones, con una tasa del 34,29 por ciento, cifras que profesionales médicos ponen en duda y consideran no reflejan el verdadero alcance de la enfermedad, que sería mayor.

Al alza de los contagios se suma el deterioro continuo de la situación sanitaria, considerada crítica, con los hospitales públicos saturados y sin capacidad humana y material para atender a los enfermos.

En ciudades como Nabeul, situada a apenas 40 kilómetros al sur de la capital, la Policía recorre la calles para advertir a los vecinos de que no vayan al hospital público, ya que no van a poder ser atendidos: no solo no quedan camas de UCI, tampoco hay respiradores y muchos enfermos sufren en los pasillos.

En este contexto, y con el gobierno y la presidencia de la República enfrentados sobre la dureza que se debe imponer a las restricciones, miles de tunecinos han lanzado su grito desesperado a través de redes sociales, donde critican la nefasta gestión del gobierno central y se quejan de la actitud del mandatario, el populista conservador Kaïes Said, que se opone al confinamiento general que recomiendan los científicos.