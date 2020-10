$!Un maestro revoluciona Senegal reparando escuelas cerradas por la COVID-19

DAKAR. Quince céntimos de euro. Es lo que Mamadou Diakhaté pidió a cada uno de sus entonces 15.000 seguidores de Twitter -ahora tiene unos 21.000- para arreglar una escuela en Dakar cerrada por la COVID-19. Su idea ha revolucionado Senegal y ahora no da abasto para reparar decenas de colegios.

Conocido por su activismo en redes sociales como Junior Diakhaté Niintche, este profesor de 34 años decidió hace unos meses empezar a limpiar escuelas públicas de Dakar, que en general iniciarán el nuevo curso en noviembre.

Cerradas desde marzo, en algunas, sin tejado, podía verse el cielo y en otras, las ventanas y las puertas estaban rotas o no cerraban. También faltaba electricidad para los días más oscuros y había colegios sin baños, esenciales para las niñas durante el ciclo menstrual.

'Dije a los chicos: hemos hecho una apreciación, ahora vamos a buscar soluciones. No es suficiente con estar en las redes sociales y decir: no está bien. El Estado no hace nada, así que tenemos que reaccionar', explica el profesor a Efe en su casa en Dakar.

Diakhaté y su equipo comenzaron en junio por la escuela de su barrio, Gran Dakar, pero el alcalde de esa comuna les dijo que pararan porque, a su juicio, estaban haciendo política.