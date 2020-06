Una voz del Bronx

El diario The Washington Post, en un análisis con datos del año pasado, sostiene que el índice de personas negras muertas a mano de la policía supera con creces al de otras comunidades, y es desproporcional respecto al de blancos fallecidos por las mismas causas.

'La vida aquí no es para todo el mundo', explica antes de decir que la gente en su vecindario tiene siempre dos preocupaciones en mente: 'el gran número de bandas y su violencia sinsentido, pero también tienen que preocuparse de la policía. Puedes recibir de cualquiera de las dos partes. Por lo que sí, definitivamente, es difícil vivir aquí, aunque intentamos hacer todo lo posible para prosperar sacando lo mejor de esta situación'.

El barrio, al mediodía, parece una zona apacible, con la mayoría de los locales cerrados por el coronavirus, una iglesia evangelista cada dos bloques y muy poca gente por las calles. Pero Chris aconseja no pasearse por esa zona a partir de las ocho de la tarde, cuando cae la noche.

Racismo y acoso policial

Chris ha sufrido en 'incontables' ocasiones el racismo y el acoso policial. Una vez estuvo tres días detenido hasta que retiraron los cargos y uno de sus mejores amigos se pasó tres años en un correccional entre los 14 y los 17 años.

En el 'project Davidson', situado en el número 167 de la avenida Prospect, donde se crió, cuenta el último encuentro que él y sus amigos tuvieron hace un año con unos policías de incógnito.

'Se bajaron de un Impala negro y nos preguntaron qué estábamos haciendo, si vivíamos en el edificio, donde viven la mayoría de mis amigos, y después decidieron registrar a todo el mundo y nos dijeron que nos pusiéramos mirando hacia aquí', dice señalando la valla donde se colocó a petición de los agentes.

Entonces, uno de ellos le golpeó la espalda con su codo y le pateó las piernas mientras le decía que no se resistiera. 'No me estaba ni siquiera moviendo, solo tenía las manos levantadas', relata antes te agregar que del golpe que recibió su cara acabó contra las barras de hierro del vallado y se le rompieron varias piezas de su aparato dental.

Tras contar el percance guarda unos momentos de silencio, como si lo estuviera reviviendo o recordara otros encuentros con las fuerzas de seguridad, y continúa: 'Pero ocurrió muchas veces más, constantemente, especialmente aquí, siempre estás acosado por la policía (...) es algo normal, está normalizado, pero no debería ser así'.

A finales de 2017 en las prisiones controladas por el gobierno federal había 475.900 presos afroamericanos, frente a los 436.500 de origen caucásico, a pesar de que la población blanca es cuatro veces superior a la negra.

Incluso la esperanza de vida de los varones negros en Estados Unidos es de un año y tres meses menor que la de sus compatriotas blancos, mientras que las mujeres afroamericanas viven de media siete meses menos que sus conciudadanas caucásicas.

'La gente ha sufrido opresión y racismo sistemáticos, desde que podemos recordar, desde que estamos vivos, es por eso que quizá no eres capaz de encontrar un trabajo porque eres negro, o te para la policía porque eres negro, o te tratan de una manera porque eres negro, o vives en un área pobre solo porque eres negro', reflexiona, sentado en el salón de su casa mientras juguetea con su perro Koby.

Por eso dice, el asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco ha sido la gota que ha colmado el vaso en EE.UU., 'porque la gente, simplemente, está cansada de no ser tratada con justicia o con igualdad, y eso la gente ya no lo soporta'.