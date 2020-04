$!¿Vacuna contra el COVID-19? No, gracias

Esta familia afincada en Carlsbad, una pequeña ciudad de California a medio camino entre Los Ángeles y San Diego considerada como una de las veinte poblaciones con mayor renta per cápita de Estados Unidos, forma parte del movimiento antivacunas, con una historia larga en el país y que ha cobrado auge en los últimos años.

Como Abbi explica a Efe, su repulsa surge de la desconfianza hacia el poder político y de un caso que afectó a uno de los hijos de una familia muy cercana a sus padres, que decidieron desde entonces no vacunar a ninguno de sus vástagos y tomar la vía de la 'inmunización natural' a través de una alimentación cuidada y suplementos vitamínicos diarios.

'Absolutamente no'. Ni Abbi Kailin ni ninguno de sus cuatro hermanos ni sus padres tienen intención de recibir la vacuna contra el COVID-19 cuando se desarrolle un método para prevenir la enfermedad, que ha quitado la vida de casi 200.000 personas a nivel mundial en los últimos meses.

Yodo y eucalipto

La hispana Martha Ugarte, del grupo 'No a las Vacunas Forzadas', es una activista que ha participado en ese tipo de manifestaciones. 'No me gustan los regímenes autoritarios: que la gente decida sobre su propia vida, su propio cuerpo', pide Ugarte, que reside en North Hills, una comunidad agrícola al norte de Los Ángeles.

Descartada la vacuna como tratamiento para enfrentar al coronavirus, Ugarte y su hija, también llamada Martha, apuestan por la 'inmunización natural', como hacen Kailin y sus parientes en Carslbad.Las dos activistas envían un listado a Efe con más de una decena de alimentos y productos para hacer frente a la pandemia: yodo, eucalipto, equinácea, ivermentina, aceite de orégano, dióxido de cloro de amplio espectro, aceite de coco y vitamina C, entre otros.

De acuerdo a su relato, un nieto de Ugarte tuvo problemas médicos después de vacunarse al poco de nacer y, desde entonces, su mejoría ha sido 'gracias a' una dieta rigurosa y una suplementación pautada.

'¿Arriesgar todo el progreso que mi hijo ha tenido hasta ahorita en una vacuna? No lo hago', comenta Martha hija sobre una posible vacuna como solución al coronavirus.