$!Víctimas de Parkland resuelven una demanda contra el Gobierno de EE.UU.

Familiares de víctimas del tiroteo en una secundaria de Parkland (Florida), que demandaron al Gobierno de EE.UU. al considerar que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) no actuó para evitar la masacre que dejó 17 muertos en 2018, llegaron este lunes a un acuerdo de indemnización con el Departamento de Justicia.

“Las partes informan a la corte que han llegado a un acuerdo para resolver todos los reclamos en cuestión”, señala un breve documento judicial firmado este lunes por el juez William P. Dimitrouleas, al que obtuvo acceso Efe.

El acuerdo beneficiará a casi todos los familiares de estudiantes y miembros del personal muertos cuando Nikolas Cruz, de 23 años y exalumno de la Marjory Stoneman Douglas, llegó con un rifle semiautomático y comenzó a disparar de forma indiscriminada en esa secundaria.

La demanda fue presentada por familiares de 16 de los 17 muertos que consideraban que el FBI desatendió una pista de que Cruz, quien se declaró culpable de 17 cargos de asesinato, estaba planeando un tiroteo en la escuela.

De esta forma, el Gobierno indemnizará a las familias de las víctimas con una suma que no especifica el documento judicial, pero que según el diario The New York Times se acerca a los 130 millones de dólares.

En octubre pasado, Nikolas Cruz se declaró culpable de matar el 14 de febrero de 2018 a 17 personas y herir a otras 17 en la secundaria de Parkland. EFE