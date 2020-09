$!Woodward dice que EEUU debería preocuparse por las contradicciones de Trump

El periodista estadounidense Bob Woodward, autor del polémico libro 'Rage', que está basado en entrevistas con el presidente Donald Trump, dijo este lunes que el mandatario 'dice cosas contradictorias todo el tiempo y se guía por impulsos', por lo que la sociedad debería 'estar realmente preocupada' en el contexto de una pandemia.

Woodward fue uno de los ponentes más importantes de la jornada en el foro digital Concordia, que se celebra en paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, y ahondó en algunos detalles de su nueva obra, que causó gran revuelo al revelar cómo Trump minusvaloró intencionadamente en febrero y marzo la pandemia de COVID-19 aun a sabiendas de su gravedad.

'Donald Trump me hizo un regalo, dijo: hablaremos, responderemos cada pregunta, no hay ningún camino que no podamos andar. Para un reportero con un presidente en funciones, eso es una oportunidad. Sabía que tenía que tomar la oportunidad y ejercerla en interés de los votantes y los lectores', afirmó el veterano periodista del diario The Washington Post.

Woodward, que entrevistó a Trump en 18 ocasiones para el libro, le preguntó cuál era su trabajo como presidente, a lo que este respondió 'proteger a las personas'. 'Con el virus, dado lo que sabía, fracasó en proteger a la gente. Ahora tenemos cientos de miles de muertos', sostuvo.

El periodista, que considera a Trump una 'tragedia', asegura que este no ha cumplido con los pilares fundamentales de responsabilidad presidencial ni de decir la verdad: 'No se dio cuenta del poder de la verdad cuando me dijo: 'Oh, siempre minimizo eso para que la gente no entre en pánico'.

De acuerdo con el autor, hace una semana, el mandatario en lugar de decir que había 'minimizado' la amenaza de la COVID-19 declaró que la había 'maximizado', algo que es 'parte de la tragedia y debería preocuparnos realmente: no sabe lo que dice'.

'Dice cosas contradictorias todo el tiempo y lo guía el impulso. Lo vemos una vez tras otra en el libro. Así que creo que mientras nos enfrentamos al virus, que es un tren que se mueve a más áreas de desastre, que no se va a ir, que está empeorando, según los expertos... Más nos vale ajustarnos el cinturón, porque va a ser un duro trayecto', agregó.

Entre otras cosas, Woodward también reveló que la relación entre Trump y el dictador norcoreano Kim Jong-Un es de 'admiración mutua' y que en una serie de 'increíbles cartas' se hablan como si fueran 'los caballeros de la Tabla Redonda, declarándose fidelidad el uno al otro'.

El periodista señaló que es 'meritorio' que haya evitado que se produzca una guerra con el país asiático, aunque reconoció, no obstante, que 'las relaciones ahora no son buenas y habrá que ver qué pasa en el futuro'.