$!Algunas razones de la enorme cifra de muertos en EEUU por COVID-19

Estas son algunas respuestas dadas por Joseph Masci, de 70 años, que ha combatido todas las enfermedades infecciosas desde el surgimiento del sida y hoy es uno de los responsables del hospital Elmhurst de Queens -en el centro de la pandemia en Nueva York-, y de Michele Halpern, especialista en enfermedades infecciosas para el grupo hospitaliario Montefiore, basado en New Rochelle, un suburbio neoyorquino donde la epidemia golpeó con fuerza hace un año.

- ¿Por qué EEUU fue tan afectado? -

Dijo que es difícil comparar la gestión estadounidense de la enfermedad a la de otros países. “Pienso que los pequeños países con servicios de salud estructurados estaban mejor preparados para reaccionar rápidamente. En un país como el nuestro, con 50 estados, una superficie inmensa, una red de hospitales ampliamente privada, iba a ser difícil reunir a todo el mundo en torno a la misma estrategia”.

La reacción “desordenada” del gobierno Trump no ayudó, en su opinión. “Que los hospitales compitieran para obtener equipos de protección no tenía ningún sentido. Tendrían que haber centralizado eso muy rápido, y no lo hicieron. Fue una batalla superar esos obstáculos”, señaló.

Tanto para él como para Michele Halpern, uno de los errores fue dejar que el uso de la mascarilla se tornase “una cuestión política”.

“Es únicamente una cuestión de salud pública” y “va a ser difícil reformular eso para los dirigentes a nivel nacional”, dijo Masci.

“Las personas no deberían reaccionar de manera tan fuerte (a la mascarilla) y verla como un límite a sus libertades”, sostuvo Halpern. “No es difícil llevar barbijo, te acostumbras. Pero es necesario hacer comprender a las personas que es importante”.