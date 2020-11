$!Buzzfeed acuerda comprar al rival HuffPost a Verizon Media

Buzzfeed comprará el medio digital y rival HuffPost a Verizon Media dentro de un acuerdo más amplio de adquisición de participaciones y para compartir contenido en plataformas digitales, informaron este jueves las compañías.

'Estamos encantados por este acuerdo de asociación con Verizon Media, cuyo beneficio mutuo vendrá de la sindicación de contenido, colaboración en productos publicitarios innovadores y el futuro del comercio, así como por el acceso a la fortaleza y creatividad de Verizon Media Immersive', indicó en un comunicado Jonah Peretti, consejero delegado de Buzzfeed, que cofundó el Huffington Post en 2005.

El acuerdo de intercambio de acciones, sobre el que no se ha revelado el monto que desembolsará Buzzfeed para asegurarse la adquisición, llega en un momento en el que ambos medios digitales luchan por mantener su viabilidad y atractivo para anunciantes y después de haber realizado recortes.

Según el diario The Wall Street Journal, Verizon Media también se ha comprometido a hacer una inversión en Buzzfeed como parte del acuerdo.

Verizon Media mantendrá una participación minoritaria en el HuffPost, que en sus comienzos, de la mano también de Arianna Huffington y de otros socios fundadores como Andrew Breitbart, se llamó Huffington Post.

En una entrevista con The New York Times, Peretti aseguró que la compra del HuffPost responde al interés por la marca y el público de este último, al tiempo que consideró que no hay 'solapamiento' de audiencias con Buzzfeed.

Peretti, que creó Buzzfeed cuando aún era jefe de tecnología de Huffington Post, también dijo que están buscando un nuevo jefe de redacción, un puesto que quedó vacante con la salida de Lydia Polgreen en marzo para incorporarse en la plataforma de podcasts Gimlet Media.

En 2011, el HuffPost fue vendido a AOL por 315 millones de dólares, mientras que Buzzfeed creció gracias a su contenido viral y sus listas y ha mantenido separadas las noticias tradicionales bajo la marca de Buzzfeed News.