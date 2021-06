$!Andrés García dijo que hubiera sido un honor ser el padre de Luis Miguel

Andrés García tuvo una relación muy cercana a Luis Miguel y a su familia, principalmente cuando el Rey Sol de México era un niño. Pero los rumores de una relación clandestina con Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, crecieron con el tiempo.

Ahora el actor se ha encargado de desmentirlo: "Nunca sucedió eso". Sin embargo, aseguró que le hubiera gustado ser el padre de Luis Miguel. Pues vamos, un poco confuso es, ¿verdad?

El dominicano habló de su relación con la familia de Luis Miguel en su canal de YouTube: "Pasábamos su familia, con Luisito Rey, Luis Miguel de Niño, Alejandro su hermano y Marcela las 24 horas del día juntos. O ellos comían en mi casa o yo comía en la suya. Pero nunca hubo una relación con Marcela por fuera de ello".

Con el tiempo la relación se hizo más distante y en un buen momento García se molestó por la manera en la que Luis Miguel intentó comunicarse con él: "Él ha agarrado una forma de ser que a mí no me parece y no estoy de acuerdo; me parece una falta de respeto que me mande a llamar por teléfono a mí por un tercero; yo soy Andrés García, maestro, soy estrella antes que tú y te hiciste estrella gracias a mí, entonces háblame tú, no me mandes a un tercero".