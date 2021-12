$!Así sería su vida en 2021: Brian May habló de Freddie Mercury

El 24 de noviembre se cumplieron 30 años del fallecimiento de Freddie Mercury. El cantante murió a sus 45 años, en su casa de Londres. Y ahora, su amigo y compañero Brian May lo recordó, a la vez que reflexionó.

"Yo creo que no hubiera encajado en el mundo actual", dijo Brian May en una entrevista reciente con la BBC. Asimismo se lamentó de que los avances científicos no hubiesen llegado a tiempo.

Según May, le atribuye este pensamiento al avance de Internet, a la elección sexual de Mercury y a la creciente cultura de la cancelación.

Y tú, ¿Qué crees?