$!¿Cuál ha sido la batalla más difícil de Julio Iglesias?

Julio Iglesias ha sido uno de los músicos de habla hispana más trascendentes de la música moderna y de eso no caben dudas. Con un sinfín de éxitos, el español supo construir una trayectoria a lo largo de los años. Pero todo ese éxito pudo haber tenido otro destino de no haber tenido que triunfar en la batalla más difícil de su vida.

Julio Iglesias inició una carrera deportiva como portero de las filiales del Real Madrid, a la par que estudiaba derecho en la Universidad Complutense de Madrid. En 1962 tuvo un accidente y recién 2 años después tuvo la oportunidad de volver a caminar. Y fue gracias a la música que salvó su vida y atravesó con éxito esta situación.

Y quién lo ayudó fue uno de los enfermeros del hospital Eloy Gonzalo, en el que estuvo internado. Eladio Magdaleno le regaló una guitarra para que pudiera ejercitar sus manos y para que pudiera distraerse. Quizás sin saberlo, Gonzalo incurrió en lo que hoy conocemos como musicoterapia.

Una vez restablecido continuó estudiando Derecho, aunque se recibió finalmente en 2001. Recuperado, viajó a Londres a estudiar inglés y allí se inició como cantante aficionado.

Al volver a España se reunió con el responsable de una discográfica para venderle sus manuscritos y canciones para que pudiera grabarla algún cantante. "¿Por qué no las canta usted?", le preguntó el productor. "Porque no soy cantante", respondió Iglesias. Pues claro que con el tiempo se animó a cantar y mal no le ha ido, ¿verdad?