$!Esta mujer asegura que Luis Miguel le dedicó uno de sus grandes éxitos

Yo rechacé su conquista y por eso es que ya no quiso volver a salir conmigo ni hablarme, y creo que eso es algo que no va a superar nunca, pero que no tengo otra forma de poder expresar lo contrario porque no sucedió", contó en una entrevista, al respecto de la relación que mantuvo con el Rey Sol de México.

Según Ávalos, Luis Miguel le propuso un romance, pero ella lo rechazó y solo le ofreció su amistad. A raíz de esto surgió, según asegura ella, la canción Tengo todo excepto a ti, como una forma de expresar lo inalcanzable que era ella para él.

"El señor siempre tuvo romances con mujeres extraordinariamente bellas, a él no le hacía falta nada, entonces no le hacía falta nada ni nadie: Tengo todo excepto a ti, ahí se las dejo de tarea. No soy de esas mujeres que se conforman con tener una aventura, se lo dije, quiero ser tu amiga para toda la vida, no quiero ser un romance efímero en tu vida. Al final, él se enojó conmigo y me dejó de hablar", dijo ante los diferentes cuestionamientos.

Y tú, ¿le crees?