$!Jane Fonda: ícono de moda y activista a los 83

La actriz y activista llamó a los líderes de Hollywood a que traten de “`expandir esa carpa’' para más voces diversas. Fonda dijo que existe otra `”historia que hemos temido ver y escuchar de nosotros mismos en esta industria, sobre cuáles voces respetamos y elevamos y cuáles desconectamos, a quién se le ofrece un puesto en la mesa y quién se queda fuera de las salas donde se toman las decisiones’'.

Su discurso de aceptación le mereció aplausos de Viola Davis, Glenn Close y Andra Day, quien ganó el Globo a la mejor actriz en una película de drama por su papel en The United States vs. Billie Holiday.

Fonda fue una de las pocas homenajeadas que aceptó el premio en persona en la ceremonia en Beverly Hills, California. Tina Fey y Amy Poehler le entregaron el premio a la trayectoria. Fey, quien actuó con Fonda en la película de 2014 This is Where I Leave You (Hasta que la muerte los juntó), la llamó una estrella de cine "abierta, generosa y trabajadora’'.