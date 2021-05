$!Michelle Salas tuvo un descargo y le habló a sus haters

"Hoy en día las redes sociales son una plataforma en la que estamos demasiado expuestos. La gente siempre se siente con el derecho de juzgar o agredir a los demás cuando en verdad no conoces ni la realidad ni la vida de esa persona", escribió.

"Muchas veces lo que criticas es lo que careces, así que trato de no engancharme y darme cuenta de que esta profesión y en mi caso mi núcleo familiar está abierto a comentarios que no siempre me van a gustar pero no dejo que me afecte. Soy más que un mal comentario en Instagram", agregó.

Y tú, ¿Qué piensas?