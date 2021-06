$!¡Se defendió! Macarena Achaga le respondió a Michelle Salas

En los últimos días, tras la emisión de uno de los últimos episodios de Luis Miguel, la Serie, la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, arremetió contra la producción por la manera en la que retratan su vida.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, ni nombre y mi vida personal”, dijo Salas que además arremetió contra el personaje que está basado en ella: "Pero tengo que decir que me parece verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada la manera en que la producción decide tratar a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia. Sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”.

Ahora generó la respuesta de Macarena Achaga, la actriz argentina que interpreta el papel en la serie. En una entrevista con ventaneando, la argentina aseguró que charló con Michelle para la formación del personaje y que por lo tanto siempre supo de los tópicos que se iban a tocar en la serie y que claramente llevarían su nombre.

Ante la pregunta concreta, de si Salas estaba al tanto de lo que sucedería con su personaje, Achaga fue contundente: "Sí, lo sabía".