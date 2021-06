$!¿Se reconciliaron? Vin Diesel habló de su pelea con The Rock

El conflicto de Rápido y Furioso no es entre Deckard Shaw y Dominic Toretto, sino entre los actores que los encarnan: hablamos de Dwayne Johnson y Vin Diesel. A tal punto escaló esta pelea, que The Rock casi renuncia a la saga.

Ahora, con motivo del estreno de F9, Vin Diesel se refirió a esta situación. Aseguró que todo comenzó en 2017, luego del estreno de The Fate of the Furious. Los reportes aseguraron que los actores discutieron durante el rodaje.

Ahora, en diálogo con Men's Health, Diesel aseguró que esto se ha superado y que todo surgió por haber presionado a The Rock durante las grabaciones: "Como productor, dices: 'Está bien, vamos a tomar a Dwayne Johnson, quien está asociado con la lucha libre, y vamos a forzar a este mundo cinematográfico, a los miembros de la audiencia, a considerar a su personaje como alguien que ellos no conocen'.- Hobbs te golpea como una tonelada de ladrillos".

"Eso es algo de lo que estoy orgulloso, esa estética. Teníamos que llegar allí y, a veces, en ese momento, podía dar mucho amor duro. No Felliniesque, pero haría cualquier cosa que tuviera que hacer para obtener actuaciones en cualquier cosa. Estoy produciendo ", agregó.