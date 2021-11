$!Vio a su esposa sin maquillaje: quiere divorciarse.

En Egipto sucedió un hecho de lo más insólito. Un hombre acudió a la Justicia para pedir el divorcio luego de ver a su esposa sin maquillaje. El hombre alega que no puede acostumbrarse al aspecto natural de su esposa después de verla sin maquillaje.

La pareja llevaba apenas 30 días de casado, luego de una relación de noviazgo muy corta que nació en las redes sociales. En las citas, ella siempre aparecía radiante y él dijo haberse enamorado perdidamente.

Sin embargo, y luego de casarse, el hombre se sorprendió en la mañana siguiente a la noche de bodas. "No se parece en nada a la persona que conocí. Vi sus fotos en Facebook, se ve totalmente diferente cuando no usa maquillaje. Me engañaron y quiero divorciarme de ella", fue el pedido del hombre, cuya identidad se mantuvo en secreto.

"Sin maquillaje se veía fea. Cuando se despierta, su cabello está desordenado. Y su apariencia es completamente diferente a la que conocí cuando me casé con ella", dijo.

Hasta ahora, por obvias razones, la Justicia de Egipto no le está dando una resolución concreta.