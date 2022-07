La razón por la que la mayoría de los estadounidenses en la actualidad elige la cremación

La Asociación Nacional de Directores de Funerarias ha pronosticado que para el 2035, casi el 80% de los estadounidenses optarán por la cremación .

Cuando se inauguró la primera máquina de cremación para interiores de EE . UU. en 1876 en Lancaster, Pensilvania, el creador y operador, Francis LeMoyne, fue severamente criticado por la Iglesia Católica . El nuevo método de eliminación se consideró peligroso porque amenazaba el entierro religioso tradicional y el sentido de moralidad y dignidad de la sociedad.

Menos de 100 años después, en 1963, la escritora inglesa Jessica Mitford escribió el libro " The American Way of Death " como una forma de educar a los estadounidenses sobre lo que ella consideraba la terrible comercialización de la muerte, la muerte y la conmemoración. Tras una fuerte crítica a los directores de funerarias, cementerios y otras profesiones afines, terminó con un alegato a favor de la cremación.

Sin embargo, hasta 1970, según cifras de la Asociación de Cremación de América, solo alrededor del 5% de los estadounidenses eligieron el método . En 2020, más del 56% de los estadounidenses optaron por ella .

Entonces, ¿qué ha llevado a un cambio tan dramático hoy? Como un historiador estadounidense que escribió " La última gran necesidad: cementerios en la historia de Estados Unidos ", siguiendo casi 30 años después con " ¿Está muerto el cementerio? ,” Sé que las personas eligen la cremación por diferentes razones, según sus circunstancias.

Aquí hay tres principales:

1. Los funerales y los entierros en tierra son caros

Aunque las cifras varían según la fuente, las familias gastan un promedio de más de 8,000 dólares estadounidenses en funerales, que van desde 6,700 dólares en Misisipi hasta poco menos de 15,000 dólares en Hawái , según World Population Review.

Eso se compara con $ 1,000 a $ 2,000 por una cremación directa , en la que el crematorio o el director de la funeraria no brindan ningún servicio más allá de la cremación real del cuerpo, como señala el blog Parting.com, que compara los precios de los funerales y las cremaciones. .

Sin embargo, muchos sobrevivientes no eligen hacer la cremación menos costosa. La Asociación Nacional de Directores de Funerarias señaló que para un funeral con cremación, el costo promedio fue de más de $ 6,000, ciertamente un ahorro, pero no la enorme cantidad que proclaman muchos sitios web .

Además, este no es un desarrollo nuevo: la cremación directa también era mucho más barata que un entierro completo en 1960 o 1990.

2. Costos ambientales

El costo claramente juega un papel, pero no determinante para un cambio tan rápido en las prácticas culturales. Un segundo factor importante son las preocupaciones ambientales relacionadas con un internamiento convencional, en el que se coloca un cuerpo en un ataúd y el ataúd se entierra o sepulta.

Alexandra Harker , una arquitecta paisajista que trabaja para mejorar los entornos sostenibles de Estados Unidos, ha descrito cómo las preocupaciones sobre tales entierros en el cementerio van desde cuestiones sobre el uso de la tierra hasta los métodos por los cuales se prepara y almacena el cuerpo .

Algunas personas están cada vez más molestas por los costos ambientales de un entierro. Un entierro convencional requiere que el cuerpo sea embalsamado , generalmente con formaldehído; colocado en un ataúd, a menudo hecho de madera dura o acero; luego se baja en muchos casos a un revestimiento o bóveda de hormigón o acero, y el césped circundante generalmente se mantiene verde mediante el uso de pesticidas. Aproximadamente 1,5 millones de entierros o sepulturas significa que los estadounidenses están utilizando miles de toneladas de cobre, bronce y acero, más de 800.000 galones de líquido de embalsamamiento y millones de pies de madera.

En una preocupación relacionada, Harker señala que en una encuesta realizada por la Asociación de Cremación de América del Norte en 2008, el 13 % de las personas eligió la cremación debido a la preocupación por la escasez de terrenos en los cementerios. Los entierros de cremación ocupan mucho menos espacio que los entierros en tierra.

Sin embargo, la gente está explorando la idea de un entierro "verde" en algunos cementerios nuevos donde el dinero obtenido de los entierros puede servir para financiar una "servidumbre de conservación" que protege el espacio para que permanezca allí mucho después de que los internados se hayan convertido en parte de la tierra.

La cremación convencional quema el cuerpo mediante el uso de gas natural, que no se considera tan ambientalmente sensible como simplemente enterrar el cuerpo sin el uso de productos químicos nocivos , entre otros materiales. El gas natural emite partículas y metales duros como el mercurio, especialmente en los crematorios más antiguos.

3. Menos estadounidenses pertenecen a una iglesia

Un tercer factor es la interrupción de la conexión de las personas con las instituciones religiosas, lo que las aleja del cementerio.

En 2021, solo alrededor del 47 % de los estadounidenses pertenecían a una iglesia, sinagoga o mezquita, en comparación con 1999, cuando más del 70 % de los adultos afirmaron estar afiliados a una de esas instituciones religiosas.

Un número cada vez mayor de estadounidenses más jóvenes en particular no están vinculados a la institución religiosa donde sus abuelos y padres pudieron haber tenido un servicio después de su muerte o de la cual los cortejos fúnebres habrían partido hacia el cementerio. El resultado es que es más probable que opten por un método de deshacerse del cuerpo que les permita controlar los restos.

¿La cremación llegó para quedarse?

¿Afectará el aumento de la cremación a otros elementos de la forma en que los estadounidenses responden a las muertes? Durante mucho tiempo se ha acusado a los estadounidenses de tener “ansiedad ante la muerte”, un miedo incluso a hablar de la muerte . Para muchas familias, el control que les brindan las cremaciones ha ido acompañado de una mayor disposición a llorar públicamente, como lo demuestra la rápida proliferación de santuarios en las carreteras, tatuajes conmemorativos y otros "recuerdos cotidianos" que utilizan una gran cantidad de familias.

La mayoría de los estadounidenses ahora se sienten cómodos con la cremación como práctica. Les gusta el poder que les da para enterrar los restos en el cementerio, guardarlos en casa o esparcirlos en bosques, parques, océanos y arroyos.

Las alternativas, como el entierro verde, desafiarán esta práctica, pero en el futuro previsible, los estadounidenses se han unido a gran parte del mundo para abrazar la cremación.