$!J Balvin: 'La meditación es sagrada para mí'

El artista colombiano J Balvin decidió compartir la receta de su 'paz mental' y lo que le ha protegido de 'caer en tentaciones y vicios de esta vida' artística. Se trata de la meditación, una práctica que lo mantiene 'centrado', según aseguró en entrevista con EFE.

'Empecé a meditar a los 20 años. O sea llevo quince años meditando. Es algo que me ha permitido salir de crisis de ansiedad y, con medicinas, manejar también la depresión', explicó el artista, que se ha referido abiertamente a las herramientas que encuentra más 'valiosas' para manejar su salud mental.

'Yo creo que la meditación es una de las razones por las que no he caído en drogas o alcohol, o en escándalos. Me permite, a pesar de tanta marea, bajar a la profundidad del mar y luego enfrentarme a las olas más en calma', manifestó.

'Eso no quiere decir que no me mueva nada. Es lo contrario, pero puedo manejar las cosas mejor. La meditación es como la medicina psiquiátrica, como ponerse unas botas pantaneras para pasar por un pantano. Lo veo como algo preventivo para estar bien a la hora de que lleguen los problemas', reflexionó el artista de 35 años.

Respecto a su fascinación por esta práctica Balvin también subrayó que es algo que se ha confirmado científicamente, pues 'la meditación hace que el cerebro segregue más serotonina, entonces se está más tranquilo' .

UN CONFINAMIENTO EN EL PARAÍSO

J Balvin sorprendió esta semana al abrirle las puertas de su hogar en las afueras de la ciudad colombiana de Medellín a la prestigiosa revista Architectural Digest para presentar su casa en la que predomina una fuerte inspiración japonesa, con acabados y decoración minimalista, pero cálida.

Allí ha pasado los más de tres meses que lleva en aislamiento con su pareja, la modelo y exMiss Argentina 2014, Valentina Ferrer. Además ha disfrutado de la visita de su familia y algunos amigos cercanos.

En esa casa él es Jose y no Balvin. Su nombre de pila es José Álvaro Osorio Balvin. Allí no tiene nada relacionado con sus actividades profesionales, ni siquiera un CD, por lo que se declaró 'agradecido' de tener un espacio así para pasar estos días.

'Con el tiempo uno empieza a conocer cómo funciona su cuerpo y su cerebro. Cuándo hay agotamiento, o algo fuerte emocionalmente, o un estrés por encima de lo normal, eso es un detonante', reconoció el artista, quien ha estado hospitalizado en dos ocasiones como consecuencia de situaciones como las que describió.

'Por eso me cuido muchísimo. Idealmente, medito dos veces al día. Mínimo una. La meditación es algo sagrado para mí', subrayó. Pero además, enfatizó que cuida la alimentación, sus hábitos, la gente que lo 'rodea', así como 'los lugares' que frecuenta.

Además, 'soy muy disciplinado con mi medicamento para prevenir' la depresión y la ansiedad confesó el artista.

'NEGRO' Y DEEPAK CHOPRA

Eso no quiere decir que durante la cuarentena haya dejado de trabajar o que todo haya sido introspección. La explosión de la crisis del coronavirus lo encontró a días de sacar su disco 'Colores', en el que había trabajado casi un año.

Su disciplina y organización le había llevado a planificar la promoción con la prensa estadounidense a principios de febrero, en los días posteriores a su presentación en el Súper Bowl con Jennifer López, pero aun así, consideró posponer el lanzamiento hasta que sus fanáticos le exhortaron a 'llenar de colores un tiempo tan oscuro'.

Es por eso que poco a poco ha ido lanzando sencillos.

Esta semana le tocó a 'Negro', un tema que presentó acompañado de un video dominado por ese color, como había hecho anteriormente con 'Morado', 'Blanco', 'Amarillo', 'Rojo', 'Azul', 'Rosa', 'Verde' y 'Gris'. Pero todavía le falta el videoclip de 'Arcoiris'.

También aceptó la invitación de Deepak Chopra para hacer una meditación guiada de 21 días en español porque indicó que 'en estos momentos es esencial cuidar la mente'.

El programa en español consiste en escuchar una grabación que comienza con una reflexión diferente de Balvin cada día y sigue con instrucciones con la voz de una mujer y del propio Chopra.

Además, este jueves lanzó una campaña de recaudación de fondos para la organización 'Feeding America', que financia a 200 bancos de alimentos en Estados Unidos.

Esta iniciativa se suma a iniciativas de donaciones en Colombia y presentaciones en vivo a través de internet para apoyar campañas filantrópicas.