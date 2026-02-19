República Dominicana da un paso firme hacia la modernización con su nuevo pasaporte electrónico

El nuevo pasaporte electrónico dominicano ofrece seguridad y beneficios a la diáspora. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana continúa avanzando en su proceso de modernización institucional con la implementación de su nuevo pasaporte electrónico, un documento que marca un antes y un después en materia de seguridad, tecnología e identidad nacional.

El nuevo pasaporte dominicano incorpora un chip electrónico de alta seguridad que almacena de manera encriptada los datos biométricos del ciudadano, incluyendo huellas dactilares y fotografía digital.

Esta innovación coloca al país en sintonía con los más altos estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo que regula las normas globales de identificación y seguridad en viajes.

Mayor seguridad y protección contra el fraude

Uno de los principales beneficios del nuevo documento es el fortalecimiento de la seguridad. El pasaporte electrónico reduce significativamente el riesgo de falsificación y suplantación de identidad, ofreciendo mayor protección tanto al ciudadano como al Estado.

La tecnología incorporada permite una verificación más rápida y confiable en los controles migratorios internacionales, facilitando el tránsito en aeropuertos y reforzando la credibilidad del documento dominicano en el exterior.

Agilidad en procesos migratorios

Con la incorporación de tecnología biométrica, los ciudadanos podrán beneficiarse de procesos más ágiles en terminales aéreas que cuentan con sistemas automatizados de lectura electrónica. Esto no solo optimiza el tiempo de espera, sino que también proyecta una imagen moderna del país ante la comunidad internacional.

La modernización del pasaporte fortalece además las posibilidades de acuerdos bilaterales y programas de facilitación de viajes, al cumplir con los estándares exigidos por múltiples naciones.

Transparencia y confianza institucional

La emisión del nuevo pasaporte electrónico también representa un avance en términos de transparencia y fortalecimiento institucional. La digitalización de procesos reduce márgenes de error y mejora la trazabilidad en la emisión del documento.

Este paso consolida la política de transformación digital del Estado dominicano, apostando por servicios públicos más eficientes, confiables y alineados con las demandas del siglo XXI.

Identidad y orgullo nacional

Más allá de la innovación tecnológica, el nuevo pasaporte reafirma la identidad dominicana. Su diseño incorpora elementos culturales y símbolos patrios que reflejan la historia y el orgullo de la nación.

La modernización del documento no es solo un cambio físico, sino un mensaje claro: la República Dominicana avanza, se fortalece y se proyecta con firmeza hacia el mundo.

Además de la alta tecnologia del documento los Dominicanos del Exterior contaran con un pasaporte que garantiza la repatriacion en caso de fallecimiento de un ciudadano en el extranjero, elemento este que elimina un dolor de cabeza para sus familiares.