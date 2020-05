$!'Quaranchella': música callejera en Los Ángeles para aliviar el confinamiento

La pandemia del coronavirus hizo que Coachella, uno de los festivales de música más importantes del mundo, fuera aplazado de abril a octubre, pero los vecinos de un barrio de Los Ángeles (EE.UU.) cuentan estos días con un evento musical más modesto para ayudarles a sobrellevar el confinamiento: 'Quaranchella'.

Así ha llamado el músico Adam Chester a los conciertos semanales que está dando en Sherman Oaks, un acomodado barrio de Los Ángeles situado en el valle de San Fernando.

Chester es un pianista y cantante conocido sobre todo por trabajar con Elton John.

Además de haber ideado arreglos para Elton John, Chester es el encargado de hacer las pruebas de sonido y ensayos con la banda del autor de 'Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time)'.

Dado que la pandemia del coronavirus ha paralizado toda la oferta cultural que no sea a través de internet, Chester decidió salir cada sábado a tocar en medio de la calle.

'Fue un bajón no poder tocar más', dijo el músico el domingo en una entrevista con la emisora NPR.

'Y pensé, ¿no sería divertido hacer un concierto por 'streaming' desde mi casa? Hubo una muy buena recepción. Entonces pensé en sacar el piano una vez a la semana afuera. Mi esposa y mis hijos hacían de 'roadies' (personal técnico y de apoyo en las giras) y sacamos el teclado, un amplificador de hace 30 años y un micrófono. Y empezamos hace siete semanas', contó.

Sus vecinos recibieron encantados la idea y cada semana asisten a la cita musical guardando el distanciamiento social, llevando mascarillas para protegerse, y sacando a la calle sillas, mesas, bebida y comida para disfrutar de estos particulares conciertos.

Los recitales de 'Quaranchella' también son retransmitidos en directo en internet.

Además, en el concierto celebrado el pasado sábado Chester contó como invitado especial con Kim Bullard, que es pianista en la banda de Elton John.