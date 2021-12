Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver logran divorcio tras 10 años de trámite

El exgobernador de California y actor Arnold Schwarzenegger y la periodista y filántropa Maria Shriver completaron esta semana su divorcio, más de una década después de que ella presentara una solicitud para poner fin a un matrimonio de 25 años, reportaron este miércoles medios locales.



Un tribunal de Los Ángeles aprobó el divorcio en una audiencia privada el martes, mientras que un juez había aprobado el acuerdo de separación de propiedad a principios de este mes, reportó hoy el periódico “Los Angeles Times”.



Schwarzenegger y Shriver formaron por años una de las parejas más populares de Estados Unidos después de que el actor lograra conquistar a la sobrina del presidente estadouniense John F. Kennedy (1917-1963). La pareja se casó en 1986 y tuvieron cuatro hijos (Katherine, Christina, Patrick y Christopher).



Aunque Shriver sometió la solicitud de divorcio en 2011, no fue hasta un año después cuando estalló el escándalo y el exgobernador reconoció que en 1997 había tenido un hijo con la guatemalteca Mildred Patricia Baena, una empleada del hogar que trabajó para su familia durante dos décadas.



Ese niño nació unos días después de que Shriver diera a luz al segundo hijo varón reconocido de Schwarzenegger, Patrick. En ese entonces el actor se defendió diciendo que por años no supo que era el padre del niño de Baena.



El propio Schwarzenegger reconoció entonces que informó a su esposa del asunto después de dejar el cargo de gobernador de California.



El protagonista de grandes éxitos de taquilla como "Conan, el bárbaro" o la serie de películas de "Terminator" fue elegido gobernador de California en 2003, en representación del Partido Republicano, y concluyó su mandato en 2011.



La pareja terminó entregando el complicado divorcio a un juez privado. Según el portal TMZ, las propiedades de la pareja valían alrededor de 400 millones de dólares y no tenían acuerdo prenupcial.



Desde su separación, tanto Schwarzenegger como Shriver han entablado nuevas relaciones.

