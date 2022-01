"Scream" destrona a "Spider-Man: No Way Home" en los cines de EE.UU.

El regreso de la saga "Scream" se impuso este fin de semana como primera opción en los cines de Estados Unidos y destronó a "Spider-Man: No Way Home", que llevaba liderando la lista durante cuatro semanas consecutivas.



Durante el fin de semana y el lunes, que fue festivo por el Día de Martin Luther King Jr., la película de terror recaudó 34 millones de dólares, un estreno considerablemente mejor que el de la anterior entrega de la franquicia, "Scream 4", que en 2011 ingresó solamente 18.7 millones y fue un sonoro fracaso.



"Scream" regresa a los cines en el 25 aniversario de su debut con una quinta entrega que cuenta con buena parte del reparto original -Neve Campbell, Courteney Cox y David Arquette- y en la que Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett toman el relevo de Wes Craven -fallecido en 2015- en la dirección.



Por su parte, "Spider-Man: No Way Home" quedó en un meritorio segundo puesto con 25 millones de dólares ingresados, a pesar de que ya alcanza su quinta semana en cartelera.



A estas alturas, la cinta protagonizada por Tom Holland y Zendaya suma una recaudación total de 698.7 millones de dólares que la convierten en la cuarta película más taquillera de la historia en EE.UU., solo por detrás de "Avatar" (2009), "Avengers: Endgame" (2019) y "Star Wars: Episode VII --The Force Awakens" (2015).



Finalmente, la animada "Sing 2" se situó como tercera opción con 10.5 millones, muy por delante de "The King's Man", que acumuló 2.8 millones de dólares.



Cerró la tabla como quinta opción "The 355", la película de acción que cuenta con la española Penélope Cruz entre sus protagonistas, con una cosecha de 2.7 millones de dólares tras su mal estreno la semana anterior, en el que no pasó de los 4.8 millones.

