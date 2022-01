Puertorriqueños Cosculluela y Tego Calderón lanzan el sencillo "Chambean"

Los artistas puertorriqueños del género urbano Cosculluela y Tego Calderón se unieron para el lanzamiento del sencillo "Chambean", con el que el segundo rompe un largo periodo de 3 años sin sacar ningún nuevo trabajo, según un comunicado divulgado este viernes.

Cosculluela regresa con este tema a sus raíces musicales y en la lírica de la canción hace referencia al sello discográfico White Lion Records, su álbum "Blanco Perla" y su éxito "Prrrum".



La nota destaca que la colaboración entre Cosculluela y Tego Calderón es una que los seguidores del género urbano habían estado esperando desde hace tiempo.



"Chambean" cuenta con el trabajo del productor Ángel Figueroa, conocido como The Beatllionaire.

El lanzamiento va acompañado de un video grabado en el municipio puertorriqueño de Humacao, ciudad donde reside Cosculluela.

El video es una producción de JUNGL Films en colaboración con Culture Create bajo la dirección de Israel González.



En una referencia a sus inicios en la música, en el video Cosculluela va acompañado por Elías De León, fundador de White Lion Records.



En días recientes, De León causó revuelo en redes al publicar una foto con Cosculluela que acompañaba con la frase "Salimos a matar o no salimos. Agárrense".



La publicación fue eliminada más tarde, lo cual provocó más especulaciones entre los fanáticos.



En sus más de 20 años de trayectoria, Cosculluela se ha posicionado entre los más grandes exponentes del género urbano a nivel mundial, colaborando con artistas internacionales de la talla de Daddy Yankee, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna, Karol G, Sebastián Yatra, Maluma, Farruko, entre otros.



Actualmente, Cosculluela cuenta con más de 8 millones de seguidores en redes sociales y 6 millones de oyentes mensuales, con múltiples canciones que han superado los 100 millones de reproducciones y que lo han posicionado en el número 1 en las listas de Billboard Latin.



En plataformas de video como YouTube tiene más de 6 millones de suscriptores.