¡Antes del estreno! Se confirma la segunda temporada de una serie de Star Wars

Desde la llegada de Disney +, Star Wars ha conseguido revitalizarse y conseguir más y más audiencia. En la plataforma ya se estrenaron dos temporadas de The Mandalorian y The Book of Boba Fett, además de la nueva serie animada Bad Batch. Pero hay más novedades.

Es que una de las nuevas series, una de las que aún no se ha estrenado, ya tiene confirmada una segunda temporada. Se trata de Andor, la serie que traerá nuevamente al personaje de Cassian Andor, encarnado por Diego Luna.

El que lo confirmó fue el actor Stellan Skarsgård, durante una entrevista para Daegens Nyether: "Comenzaremos con Dune: Part Two en julio. Luego, en otoño, será momento de la segunda temporada de la serie Andor, de Star Wars. No sé cuándo comenzarán a transmitirla. Tomará algo de tiempo para que no transcurra demasiado entre la primera y la segunda temporada”.

Además de Andor, se espera que para 2022 se estrene la serie de Obi-Wan Kenobi, así como Ahsoka y posiblemente una tercera temporada de The Mandalorian.