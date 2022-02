Tom Holland y Channing Tatum vuelven a los cines con "Uncharted" y "Dog"

La cartelera de los cines de Estados Unidos se anima este viernes con el regreso de dos de los actores más taquilleros de Hollywood: Tom Holland con la acción de "Uncharted", y Channing Tatum con la comedia "Dog".

Apenas tres meses después de que "Spider-Man: No Way Home" se convirtiera en uno de los mejores estrenos de la historia del país, Tom Holland vuelve a la gran pantalla en el papel de aventurero junto a Mark Wahlberg.

"Uncharted" es una película de acción y aventuras que cuenta, en versión adaptada a 2022, la búsqueda de la fortuna de Fernando de Magallanes, un botín perdido en un lugar remoto hace 500 años.

Ruben Fleischer fue el encargado de dirigir esta adaptación al cine del videojuego homónimo, filmada en Barcelona y con el español Antonio Banderas entre el reparto.

Por su parte, los amantes de las comedias familiares están de enhorabuena con "Dog", un filme protagonizado por Channing Tatum que también supone su debut en la dirección, aunque mano a mano con Reid Carolin.

En el filme, el actor recordado por su papel de "stripper" en "Magic Mike" (2012), interpreta al exsoldado "ranger" Briggs, quien junto a su perro Lulu, un pastor belga malinois, viajará por la costa estadounidense del Pacífico con el objetivo de llegar a tiempo al funeral de su mejor amigo y antiguo chófer.

"Uncharted" y "Dog" compartirán cartelera con otros títulos estrenados en febrero como "Marry Me", la comedia romántica protagonizada por Jennifer López, Maluma y Owen Wilson, y "Death on the Nile", liderada por Gal Gadot.