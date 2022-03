La triste historia de la hija de Luis Miguel

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, es una influencer con una enorme cantidad de seguidores en sus redes sociales. Recientemente ha tenido más interés, luego del estreno de Luis Miguel: La Serie. Pero ahora ha contado una triste historia.

Es que la joven contó en su cuenta de Instagram que su mascota, su gato Valentino, falleció: Llevo días viviendo este proceso, necesitaba un tiempo de silencio para empezar a asimilar y tratar de sanar el vacío que tengo en mi corazón Valentino, mi “Malén”, mi compañero de vida, mi bebé, mi gatito con alma de perro noble… Hace ocho años llegaste a cambiar mi vida. Por primera vez me sentí completamente responsable del cuidado de un ser, un ser peludo maravilloso que me alegraba todas las mañanas con besitos y ronroneos".

"Todavía me cuesta hasta pensar como volver a mi vida sin tenerte cerquita, sin poder abrazarte, contarte mi día pero cada día qué pasa me queda más claro que en verdad sigues muy presente y seguirás por el resto de mi vida. Como te dije el último día que te vi. Esta despedida no es el final, si no un nuevo comienzo. Te amo Malen! Hasta el infinito", agregó la influencer.