EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.

La aeronave en la que viajaba hacia Asunción la artista estadounidensefue impactada por un rayo y debió aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Ciudad del Este, antes de abandonar Paraguay con rumbo a Brasil."Nuestroquedó atrapado en una graninesperada y fue alcanzado por un rayo", escribió este miércoles la cantante a sus millones de seguidores en su cuenta de Twitter.La intérprete de éxitos como "Angels like you" confirmó que la tripulación, su banda, amigos y familiares que viajaban junto a ella "están a salvo después de un aterrizaje de emergencia"."Lamentablemente no pudimos volar a Paraguay", agregó en un hilo de trinos, en los que incluyó un video de ladesde la ventanilla dely una foto del impacto que ésta sufrió.Cyrus es una de las estrellas invitadas al festival Asunciónico 2022, que en la noche del martes debió cancelar su primera jornada debido al fuerte vendaval que azotó a la capital paraguaya.Una fuente del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, confirmó a Efe que elde la artista que se dirigía a esta ciudad usó como alternativa el aeropuerto Guaraní, en Ciudad del Este, debido a la "inclemencia del tiempo".La nave, tras reabastecerse, se digirió hacia Sao Paulo, en Brasil, agregó el portavoz, que no abundó en detalles.Rodrigo Nogues, director de la firma G5Pro, organizadora del Asunciónico 2022, declaró a la emisora ABC que Cyrus se encuentra en Sao Paulo, después de que "tuvo un inconveniente con el".No confirmó de inmediato si se suspende la segunda jornada de este espectáculo.Para este jueves, la programación de Asunciónico incluye los conciertos de Cyrus, así como de la argentina Nicki Nicole, el puertorriqueño Jhay Cortez y la banda uruguaya La Vela Puerca.