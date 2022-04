Muere a los 93 años, actriz Liz Sheridan, célebre por su papel en "Seinfeld"

La actriz Liz Sheridan, cuya popularidad se disparó gracias a su papel en la serie "Seinfeld", en el que interpretaba a la madre de Jerry Seinfeld, falleció este viernes en Nueva York a los 93 años de edad.

Amanda Hendon, amiga y antigua representante de Sheridan, informó al medio especializado Deadline del fallecimiento, quien señaló se produjo mientras dormía por causas naturales.

La intérprete neoyorquina ya era conocida por su trabajo en la televisión y el cine cuando fue seleccionada para un papel en la serie "Alf", en la que participó con el rol de la vecina cascarrabias Raquel Ochmonek desde 1986 hasta 1990.

Poco después, pasó a encarnar a Helen Seinfeld, la madre protectora de Jerry Seinfeld, el personaje protagonista de "Seinfeld", y apareció en 20 episodios del show televisivo.

Sheridan también era bailarina, y actuó en varias obras de Broadway, entre ellas en el musical "Happy End" en 1977 junto con Christopher Lloyd y una joven Meryl Streep.

Después, escribió un libro sobre su relación amorosa en la década de los 50 con James Dean, a quien conoció en Nueva York cuando el actor tenía 21 años y llevaba poco tiempo en la Gran Manzana.

Nacida en Rye (Nueva York) en 1929, Sheridan comenzó su carrera con papeles secundarios en series como "Kojak", "The White Shadow" y "Gimme a Break", y también formó parte de la película de Madonna "Who's That Girl".

Asimismo, participó en show televisivos como "One Day at a Time", "Three's a Crowd", "The A-Team" y "Murder, She Wrote".