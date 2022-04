Netflix estrenará la nueva película de Alejandro González Iñárritu en cines

https://diariolibre.blob.core.windows.net/images/2022/04/27/16398177238884531639817851noticianormalrecorte1-c0bae602.jpeg

La compañía solo estrena en cines aquellas películas que ve con oportunidades en los Óscar, como fue el caso de Roma, Marriage Story o la reciente The Power of The Dog. (FUENTE EXTERNA)