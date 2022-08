Jomari Goyso será invitado de honor del Desfile Nacional Dominicano en New York

El Desfile Nacional Dominicano (NatDDP), Inc., una organización nacional sin fines de lucro que promueve la cultura y el folclore del pueblo dominicano en los Estados Unidos, designó al experto en moda y belleza, presentador de la cadena Univisión Jomari Goyso como su Invitado de Honor para su desfile a celebrarse este próximo 14 de agosto por 6ta Ave. o la Avenida de Las Américas entre las calles 35 y 56 en Manhattan.

Goyso, un español exitoso en los Estados Unidos y que goza del cariño de los dominicanos dijo sentirse agradecido por la alta distinción. Esta actividad comunitaria será reconociendo lo mejor de la cultura dominicana: música, baile, comida y los triunfos de la comunidad dominicana.

En los últimos 40 años, la comunidad dominicana ha dejado un legado en todo el mundo basado en la perseverancia, la resiliencia, la fe y la esperanza de un mañana mejor para todos. Su lema es “Nuestra organización está dirigida con el ejemplo y es diversa e inclusiva. ¡Empoderando a nuestra juventud y reconocemos a las personas que ejemplifican los atributos del avance de nuestra Dominicanidad!”

“Amo a la República Dominicana. Gran parte de mis amigos más cercanos son dominicanos y me encanta visitar ‘Quisqueya la bella’. Trabajó con dominicanos, me encanta la gastronomía dominicana, su cultura, su gente y me siento muy solidario por el progreso y desarrollo en todas las áreas de los dominicanos que residen en los Estados Unidos, en su país y en el mundo”, expresó.

“Son personas con un espíritu de triunfadores donde llegan, visionarios y optimistas y que siempre triunfan. Gracias a esta organización El Desfile Nacional Dominicano por tomarme en cuenta y por la distinción como “Invitado de Honor”, dijo Jomari Goyso al portal digital Al Día TV Más.

Jomari Goyso, durante su estadía en la ciudad de New York, agotará una apretada agenda compartiendo con la prensa, caminando por la comunidad dominicana de Washington Heights, Bronx, Brooklyn y Queens.