Melody Díaz ganó primer lugar en reinado de la Parada Dominicana de El Bronx

Melody Díaz, hija del cantautor dominicano Mario Díaz, ganó el primer lugar en el reinado de la Parada Dominicana de El Bronx, Nueva York, con el título de Reina Adulta.

Para participar en la competencia es requisito ser de origen dominicano y estar entre las edades de 5 a 35 años, ya que existen tres diferentes categorías.

El el certamen cada candidata representa a una provincia y al Distrito Nacional de la República Dominicana.

Melody, de 32 años, quien representó el Distrito Nacional, vive en Washington Heights, Uptown Manhattan.

El concurso abarca un proceso bien largo ya que dura 10 meses. Cada mes las candidatas deben presentarse frente a un público y los integrantes del jurado.

Cada escrutinio se transmite por televisión en vivo. En el décimo mes es cuando se eligen las reinas, virreinas y princesas Cada categoría debe tener no más de cinco finalistas.

"Para mí es un honor inmenso el representar a todos los dominicanos, en especial a la mujer de mi país. Me siento muy feliz y agradecida con esta oportunidad que me han concedido los integrantes del comité directivo de La Gran Parada Dominicana de El Bronx, encabezado por el señor Felipe Febles, y los miembros del jurado", expresó Melody.

Igualmente dijo sentirse muy gratificada y bendecida por Dios, rebosante de entusiasmo por llevar esta corona con la dignidad y el respeto con que todos esperan que lo haga.

En el concurso la hija de Melody, Heavenly Arlenne Pérez, de10 años, ganó el tercer lugar en la categoría infantil.

Padre jubiloso

"Mi amada hija Melody demostró un talento precoz: desde los tres años daba pasos de ballet sin que nadie le haya enseñado a eso, desde cuatro años cantaba afinado (conservo grabaciones), siempre tuvo gran sensibilidad artística y social y como estudiante fue brillante, tal como lo es hoy como profesional", escribió el cantautor.

Y agregó: "De ella, como de mis demás hijos, no me sorprende con cada logro, pues así me ha enorgullecido desde que Dios nos la envió como bendición".

Díaz ha escrito canciones para Celia Cruz, Oscar de León, Andy Montañez, Gilberto Santa Rosa, Willie Colón y Maridalia Hernández.

Entre sus éxitos "No soy automático", Tommy Olivencia, y "Voy a escarbar tu cuerpo", de Lalo Rodríguez y "Cuanta Vida" de Sergio Vargas.