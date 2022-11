Bad Bunny dedica Latin Grammy por "Titi me preguntó" a República Dominicana

El cantante urbano Bad Bunny ganó uno de los seis Latin Grammy de la noche por la canción "Titi me preguntó", el exitoso hit de su álbum "Un verano sin ti" que suma 537 millones de reproducciones solo en YouTube.

El artista, que no asistió, dedicó el premio a la República Dominicana por las influencias de dembow y otros ritmos en este tema y en el álbum.

"TITI ME PREGUNTÓ TO TO TO TO WOW!! GRACIAS! GRACIAS @LatinGRAMMYs. ESTE GRAMMY SE LO DEDICO A LA REPUBLICA DOMINICANA Y A TODO EL MOVIMIENTO DEL DEMBOW!! A LOS ARTISTAS, PRODUCTORES, BAILARINES, DIRECTORES DE VIDEOS!! GRACIAS POR LA INSPIRACIÓN, ESE GRAMMY ES DE USTEDES", escribió el "Conejo Malo" en un tuit.

"Titi me preguntó" es considerado por muchos el primer dembow nominado y que gana el Latin Grammy, aunque el tema es una fusión con este ritmo.

El urbano boricua, que reventó por dos noches el Estadio Olímpico Félix Sánchez el 21 y 22 de octubre, también ganó el Álbum urbano del año y Mejor fusión/interpretación urbana con "Tití me preguntó”, así como "Mejor interpretación de reggaetón: “Lo siento BB:/”, Tainy y Julieta Venegas.

Y por si fuera poco, en Mejor canción de rap/hip hop: “De museo” y Mejor canción urbana: “Tití me preguntó” en las que figura también como compositor.

Los usuarios han elogiado la referencia de República Dominicana en el álbum de Bad Bunny.

De hecho, en "Titi me preguntó" el boricua utiliza el sample de una guitarra de una bachata de Anthony Santos. Fue grabado en la ciudad de Nueva York con la presencia de criollos y la bandera dominicana.

Así como la voz alusiva a Titi o tía utiliza jerga dominicana, cuya composición guarda un mensaje detrás: el machismo que absorben los varones desde el hogar y por miembros de la familia.

"Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una y mañana otra, pero no hay boda", dice el verso del dembow.

Otros ganadores

El maestro Juan Luis Guerra obtuvo la noche de este jueves el Latin Grammy en la categoría "Mejor álbum de merengue y/o bachata" por su producción discográfica "Entre el mar y palmeras".

Este trabajo formó parte de un concierto grabado en vivo desde la Playa Esmeralda en República Dominicana, el cual debutó con rotundo éxito y que aún está disponible en la plataforma digital HBO Max.

El afamado cantautor no asistió a la ceremonia, que se celebra esta noche en Las Vegas, Estados Unidos. Cabe destacar que el cantante de "Burbujas de amor" se encuentra desarrollando la gira del mismo nombre del álbum por Latinoamérica.

La guitarrista paraguaya Berta Rojas se llevó el premio a mejor álbum de música clásica por “Legado”, un álbum inspirado en la obra de dos guitarristas de inicios del siglo XX, Ida Presti y Maria Luisa Anido.

Fito Páez y Jorge Drexler también arrasaron en sus categorías.

Del evento

La gala comenzó con un tributo al cantautor mexicano Marco Antonio Solís -elegido como Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación- en el que se prodigaron artistas como Laura Pausini, Carin Leon y Luis Fonsi.

Los maestros de ceremonias de esta entrega son las estrellas de la música latina Luis Fonsi, Thalía, Anitta y Laura Pausini.

Además, el evento ha contado con las actuaciones de Nicky Jam, Rosalía, Rauw Alejandro, Sebastián Yatra, entre otros.